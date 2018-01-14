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وزير الخارجية الكويتي يبحث مع وزيرة خارجية غانا العلاقات الثنائية بين البلدين
2018/01/14 - 51 : 05 PM
الكويت في 14 يناير/ بنا / التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح هنا اليوم وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا شيرلي بوتشوي التي تزور الكويت حاليا.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان الجانبين تناولا خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.
ووقع وزير الخارجية الكويتي مع وزيرة خارجية غانا عقب اللقاء، على مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين البلدين.


م خ

بنا 1448 جمت 14/01/2018


عدد القراءات : 113         اخر تحديث : 2018/01/14 - 51 : 05 PM
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