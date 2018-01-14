(التعاون الإسلامي) تدين المصادقة على بناء (1100) وحدة استيطانية استعمارية جديدة في فلسطين جدة في 14 يناير/بنا/ أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1100 وحدة استيطانية استعمارية جديدة، مؤكدة أن سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي تعد عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني وتهدف إلى فرض وقائع جديدة للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.





وفي هذا السياق قال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين "أن الاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية"، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.



خ.أ



بنا 1445 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/01/14 - 50 : 05 PM