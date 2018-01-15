المحافظة الجنوبية تطلق مبادرة بالتعاون مع الدكتور وهيب الناصر للتعريف بالطوالع والنجوم المنامة في 14 يناير/ بنا / قامت المحافظة الجنوبية بتنفيذ مبادرة التعريف بالطوالع والنجوم التي جُبل عليها الآباء والأجداد من خلال التعريف بها، وإيصالها للأهالي والمهتمين وذلك بالتعاون مع الأستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر رئيس الجمعية الفلكية البحرينية أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة البحرين، وذلك حرصاً من المحافظة على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في الحفاظ على الموروثات العربية والأصيلة وإحياء التراث وإيصاله لجميع الفئات.

وتنطلق هذه المبادرة من خلال البدء بالتعريف بطالع النعايم الذي يوافق دخوله اليوم الخامس عشر من يناير ويستمر لثلاثة عشر يوما، وهو عبارة عن نجوم يبلغ عددها حوالي 11 نجماً موجودة في برج القوس، بعضها لامع والآخر خافت وتشرق هذه النجوم في يومها الأول الساعة الخامسة والنصف صباحاً، وخلال فترة هذا الطالع يشتد البرد وتصل به درجة الحرارة في بعض الليالي إلى ما دون 10 درجات مئوية، ويبدأ الليل بالقصر تدريجياً.





ن.ع/خ.أ



بنا 1403 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 141 اخر تحديث : 2018/01/14 - 13 : 05 PM