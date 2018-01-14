الحمدالله يدعو المجتمع الدولي لتقديم ضمانات لاستمرار الأونروا رام الله في 14 يناير /بنا/ بحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مع المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، آخر التطورات ، بخصوص تهديدات الولايات المتحدة بوقف التمويل المقدم للوكالة.



واكد الحمدالله ، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية ، على ضرورة خروج المجتمع الدولي بموقف واضح حول وضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لا سيما تقديم ضمانات باستمرارها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.



وحذر الحمد الله من التهديدات الامريكية بتغيير سياستها في تمويل الأونروا ، معتبرا ذلك مساسا بقضية اللاجئين ، سيؤثر على استقرار الأوضاع في المنطقة بأكملها، وليس فقط في فلسطين.





خ.س



بنا 1348 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/01/14 - 11 : 05 PM