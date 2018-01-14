انطلاق تمرين عسكري مشترك بين القوات الاماراتية والجيش الامريكي أبوظبي في 14 يناير/بنا/ انطلقت بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاحد فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 6" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي الذي يستمر لمدة أسبوعين .



ويهدف التمرين إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال التدريبات وتبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لدى الجانبين وتوطيد العلاقات الدولية لصقل وتطوير مهارات منتسبي القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام .







س.ي



بنا 1342 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/01/14 - 47 : 04 PM