شركة هاواوي الصينية تدعم معرض البحرين الدولي للطيران 2018 المنامة في 14 يناير /بنا/ سعياً للجهود التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله وتطلعاتها لأهمية ابراز هذا الحدث الدولي بالصورة التي تليق ومكانة مملكة البحرين في استضافة المعارض الدولية ، وتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال خليفة على أهمية اشراك القطاع الخاص المحفز والمحرك الأساسي لعجلة التنمية ضمن أنشطة معرض البحرين الدولي للطيران ، والمساهمة في التمويل لينعكس ذلك على جودة الخدمات والبرامج التي سوف تواكب أنشطة المعرض القادم ليصبح القطاع الخاص لاعبا اساسيا في تطور ونمو معرض البحرين الدولي للطيران.

وفي هذا السياق، فقد وقع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ورئيس اللجنة التنفيذية على اتفاقية الراعية الفضية مع شركة هاواوي الصينية كشريك لتقديم الخدمات التكنولوجية للمعرض.



وأعرب وزير المواصلات والاتصالات عن شكرة وتقديره لشركة هاواوي على اهتمامها وتقديرها لمثل هذه الفعاليات الكبيرة والتي تستضيفها المنامة وتسهم في إبراز أسم المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي والذي ينعكس بدوره على سمعة وأنشطة الشركات العالمية العاملة في البلاد والتي ستحظى بدورها بتغطية إعلامية شاملة على مدى ثلاثة أيام من قبل وكالات الأخبار العالمية والصحافة والتواصل الاجتماعي خلال فعاليات المعرض المتنوعة.



وأعرب السيد بول فنغ نان الرئيس التنفيذي لشركة هاواوي في البحرين والشرق الأوسط عن اعتزاز الشركة برعاية هذا الحدث الدولي في مملكة البحرين ومساهمتها في دعم أنشطة المعرض لما يمثله من فرصة حيوية للشركة للالتقاء بكبار الشخصيات والنخبة من رجال المال والاقتصاد ومن الوفود المشاركة وكبار المسئولين في الشركات والزوار التجاريين للترويج للخدمات التي تقدمها الشركة في المنطقة وتطوير اعمالها المستقبلية.





خ ب ف/خ.س



بنا 1247 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 139 اخر تحديث : 2018/01/14 - 49 : 04 PM