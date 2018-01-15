الجودر يبحث مع السفير السوداني التعاون الشبابي والرياضي المنامة في 14 يناير / بنا / استقبل سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة، سعادة السفير إبراهيم محمد الحسن سفير جمهورية السودان وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء أشاد سعادة وزير شئون الشباب والرياضة بعمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية السودان مؤكداً على ما تشهده هذه العلاقات الثنائية من تميز وتطور متواصل في مجالات تعزيز العمل العربي المشترك.



من جانبه أشاد سعادة السفير إبراهيم محمد الحسن بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، معرباً عن اعتزازه العميق بالروابط المشتركة العريقة بين جمهورية السوادان ومملكة البحرين.



وبحث سعادة وزير شئون الشباب والرياضة مع السفير السوداني تقوية العلاقات بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي وتطويرها نحو افاق رحبة من التعاون البناء بما يلبي امال وطموحات الشباب في البلدين.



ت.و/ع ع



بنا 1205 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 152 اخر تحديث : 2018/01/14 - 26 : 03 PM