المجلس الاعلى للبيئة ينظم ورشة عمل "برنامج الانسان والمحيط الحيوي" المنامة في 14 يناير/ بنا / نظم المجلس الاعلى للبيئة بالتعاون مع المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي صباح اليوم ورشة عمل برنامج الانسان والمحيط الحيوي ، التي تسعى الى رفع الوعي البيئي لفهم برنامج محميات الانسان والمحيد الحيوي ، خلال اليومين 14-15 يناير في المركز الاقليمي العربي.

وسعى المجلس الاعلى للبيئة من خلال برنامج الورشة الى ترسيخ مفاهيم الانسان والمحيط الحيوي بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ، ومناقشة البرامج المطورة لقدرات الفريق الوطني ليكون قادرا على تلبية المتطلبات التقنية والعلمية من اجل البحث في إمكانية ترشيح محمية من محميات البحرين كمحمية حيوية وفق معايير برنامج الانسان والمحيط الحيوي .



وانطلق برنامج الورشة بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة اكد فيها ان هذه الورشة هي خطوة اولى نحو ترشيح مناطق تتوافق مع معايير برنامج الانسان والمحيط الحيوي ، مشيرا الى ان حماية وصون التنوع الحيوي تزداد فاعليته عند تبني نهج النظام البيئي وإدراج البعد الانساني وربط السياسات والانشطة باحتياجات افراد المجتمع.



واوضح ان حماية وصون التنوع الحيوي سيساهم في تعزيز دعم افراد المجتمع لفكرة إنشاء المحميات الطبيعية التي تتضمن مرافق عامة يستفيدون من خدماتها على نحو مستدام مثل ممشى دوحة عراد الذي ساهم في تلبية حاجة الافراد في الترويح ومزاولة رياضة والمشي وغيرها من الانشطة.



واضاف ان ممشى دوحة عراد استقطب عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين ، لذلك قام المجلس الاعلى للبيئة باستغلال هذا الصرح لتنفيذ برامج توعوية موجهة للترويج لمفهوم المحميات الطبيعية والنهوض بوعي الرأي العام بشأن القضايا المتعلقة بالتنوع الحيوي.



وقال بن دينة ان من الاهداف الرئيسية لبرنامج اليونسكو للإنسان والمحيط الحيوي ( MAB ) تحقيق توازن مستدام والحفاظ على التنوع الحيوي بالإضافة الى تعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على القيم الثقافية ، لذلك تسعى هذه الورشة الى رفع وعي الشركاء المعنيين حول المسائل المتعلقة ببرنامج الانسان والمحيط الحيوي وبحث امكانية ترشيح محمية من محميات البحرين كمحمية حيوية وفق المعايير المطلوبة.



ومن جانبها رحبت مديرة المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي الدكتورة شادية طوقان بتنظيم ورشة العمل الهامة حول برنامج الانسان والمحيط الحيوي والتي تم ترتيبها من قبل المجلس الاعلى للبيئة في المملكة والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.



واشارت إلى ان هذا النشاط الهام يأتي ضمن سلسله من النشاطات المشتركة التي تقوم مؤسستهم بإعدادها واقامتها من اجل رفع وعي الفئات المهنية المعنية بالبيئة وبالحفاظ على التراث الطبيعي وتشجيعها لإيلاء الإنسان ومحيطه الحيوي جل اهتمامه وكافة المواضيع المتعلقة بهذا المجال.



واكدت ان رئيسة مجلس ادارة المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ثمنت هذه الشراكة الهامة بين المجلس الاعلى للبيئة والمركز ، والتي تسعى من خلالها المؤسستان الى حماية التراث الطبيعي الانساني العالمي حسب المعايير والقوانين الدولية.



واعربت طوقان عن سعادتها مشيرة الى انها تشرفت بان يكون أول نشاط تشارك فيه منذ حضورها المركز الإقليمي منذ عام وهو اشهار اللائحة الحمراء للمواقع الطبيعية المهددة بالخطر في البحرين وافتتاح المعرض الذي اقيم بهذه المناسبة ، متمنية النجاح والتوفيق في تحقيق اهداف هذه الورشة التي تعود نتائجها بالخير على بيئة البحرين وتراثها وحضارتها البحرينية، والعربية والعالمية.



وابدى الخبير الدولي في موضوع الانسان والمحيط الحيوي ، مدير برنامج Terra – Sana الدكتور توماس شاف استعداده ورغبته للمساعدة في التأسيس لموقع الانسان والمحيط الحيوي في البحرين ، حيث انه ناقش مع الحضور في ورشة العمل اهم الجوانب التي تصب في تحقيق الاهداف المنشودة ، كما تطرق البرنامج لطرح الافكار والمقترحات من اجل إعداد خطة تمكين المجلس الاعلى للبيئة من تحسين ادارة المحمية ، مع مراعاة الجوانب الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية.



والجدير بالذكر ان الخبير الدولي في موضوع الانسان والمحيط الحيوي ، مدير برنامج Terra – Sana الدكتور توماس شاف خبير متخصص ايضا في الجيولوجيا والبيئة ودراسة الروابط بين الانسان والبيئة والمحيط الحيوي ، حيث انه قام بالمساهمة في تطوير العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية ، كما انظم الى قسم العلوم البيئية في اليونسكو كخبير عام 1987 واعتلى منصب مدير عام قسم علوم الارض والبيئة في اليونسكو .





ل.ب/خ.س



بنا 1153 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 159 اخر تحديث : 2018/01/14 - 14 : 03 PM