معالي وزير الخارجية يستقبل سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ‎ المنامة في 14 يناير/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم، سعادة السيد خالد عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بالرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، منوهًا معاليه بما يحققه المجلس من إنجازات ملموسة ومتواصلة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وضمان التكامل بين مختلف المؤسسات المعنية بالاقتصاد، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على تطوير التعاون والتنسيق المشترك مع مجلس التنمية الاقتصادية بهدف تعزيز التنافسية لمملكة البحرين على مستوى المنطقة والعالم، مثنيًا معاليه على دور سعادة السيد خالد عمرو الرميحي في إثراء عمل مجلس التنمية الاقتصادية وتنفيذ خططه وأنشطته المتنوعة، متمنيًا له وللمجلس دوام التقدم والتطور.



من جانبه، أعرب سعادة السيد خالد عمرو الرميحي عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، مثمناً سعادته تعاون وزارة الخارجية مع مجلس التنمية الاقتصادية في تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم.





ل.ب/خ.س



بنا 1142 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/01/14 - 55 : 02 PM