يعتبر ممراً حيوياً لحوالي 73 ألف مركبة في اليوم..خلف يتفقد مشروع توسعة شارع ولي العهـد المنامة في 14 يناير/بنا/ قام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية لموقع مشروع توسعة شارع ولي العهـد بالرفاع ، في الجزء المحصور بين تقاطع الجسر العلوي لشارع الشيخ خليفة بن سلمان على شارع ولي العهد غرباً إلى دوار الساعة شرقاً ، حيث تبلغ نسبة الانجاز فيه 60?‏.





وخلال الزيارة قام م. فتحي الفارع رئيس قسم انشاءات الطرق ، مهندس المشروع ، باطلاع الوزير خلف على آخر تطورات ومراحل الانجاز ، حيث يتم حالياً إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار في الاتجاهين بالإضافة إلى الأعمال المدنية من وضع طبقات الدفان ووضع طبقتين من الأسفلت في بعض الأجزاء وإنشاء الأرصفة الجانبية الى جانب انشاء الجدار الخرساني في الرصيف الأوسط.



وأشار المهندس خلف الى أن شارع ولي العهد يعد شرياناً رئيسياً حيث يربط منطقة الرفاع بشارع الشيخ خليفة بن سلمان ومدينة حمد ويشهد كثافة مرورية عالية لكونه ممراً حيوياً لحوالي 73 ألف مركبة في اليوم، كما يضم على جانبيه العديد من المرافق والمؤسسات ، ومن شأن أعمال التوسعة للشارع أن تحقق الانسيابية في الحركة المرورية.



وشدد م. خلف على ضرورة مراعاة الحاجة لضمان انسيابية الشارع خلال فترة تنفيذ المشروع لمراعاة حالات الطوارئ والإسعاف ، باعتبار وجود المستشفى العسكري في هذه المنطقة وهو ما يرفع الحاجة لضمان انسيابية الشارع خلال فترة تنفيذ المشروع ، مشيراً الى أهمية زيادة عدد العمال لرفع وتيرة الأداء في المشروع ولضمان إنجازه حسب البرنامج الزمني مع التركيز على عدم التأثير على الحركة المرورية قدر الامكان أثناء عملية الانشاء لحيوية الشارع.



وشكر وزير الأشغال الجهات الخدمية على تعاونها مع الوزارة ، موضحاً أن التحدي الأكبر خلال الفترة الماضية من تنفيذ المشروع تمثل في نقل الخدمات وحمايتها وبالأخص عند العمل بالقرب من الكابلات الارضية ذات الجهد العالي مع ارتفاع درجة الحرارة، مشيراً إلى أن أغلب الخدمات تم الانتهاء من نقلها وبالتالي سيلحظ مستخدمو الطريق خلال الفترة القادمة تقدم سير العمل والإنجاز فيه.



الجدير بالذكر أنه تمت ترسيه مشروع تطوير شارع ولي العهد من مجلس المناقصات والمزايدات بتكلفة تبلغ 1,969,265 دينار (مليون وتسعمائة وتسعة وستون ألفاً ومائتان وخمسة وستون ديناراً) على السادة الشركة الشرقية لإنتاج الاسفلت والخرسانة، ويتضمن توسعة الشارع إلى 3 مسارات في كل اتجاه وتطوير كافة التقاطعات الواقعة عليه، إعادة إنشاء البنية التحتية للشارع، إنشاء أرصفة باستخدام الطوب الأرضي، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، أعمال الإنارة، حماية شبكة الخدمات ووضع الإشارات والعلامات المرورية لتنظيم الحركة المرورية.



واهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الكرام بضرورة التقيد بالإشارات المرورية والتحذيرية والإرشادية وإتباع التحويلات المرورية الموجودة على الموقع خلال فترة تنفيذ المشروع حفاظاً على سلامتهم.



رافق الوزير خلف خلال الجولة كل من مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق، م. سيد بدر علوي، مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق م. كاظم عبداللطيف، مدير إدارة الاتصال بالإنابة السيد حافظ عبدالغفار وعدد من مهندسي الوزارة.





ل.ب/خ.س



بنا 1142 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/01/14 - 55 : 02 PM