التربية تنجح في خفض الأمية إلى نحو 2% وتهدف لمحو الامية الالكترونية المنامة في 14 يناير/ بنا / أكد الأستاذ جعفر الشيخ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم أن جهود الوزارة في توفير التعليم المسائي أسهمت في خفض نسبة الأمية في مملكة البحرين إلى نحو 2% من إجمالي عدد المواطنين، وهي من النسب المتدنية جدًا عالميًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على محو الأمية الإلكترونية عبر توفير دورات متنوعة في استخدام الحاسب الآلي.



وأضاف الشيخ أن الوزارة توفر الخدمات التعليمية والكتب الدراسية والمواصلات بصورة مجانية لجميع الدارسين والدارسات بمراكز التعليم المسائي ، بما يمكنهم من الحصول على شهادة الثانوية العامة، وذلك تجسيدًا لما جاء في دستور مملكة البحرين وفي قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005 من أن التعليم حقٌ تكفله الدولة للجميع، وأن محو الأمية مسؤولية وطنية، لرفع مستوى المواطنين ثقافيًا واجتماعيًا ومهنيًا، منوهًا إلى أن العام الدراسي الحالي 2017/2018 يشهد انتظام نحو 2000 دارس ودارسة في 22 مركزًا تعليميًا مسائيًا موزعة على مختلف المحافظات.



والجدير بالذكر أن مراكز التعليم المسائي تشتمل على برنامج التعليم الأساسي المعادل، الذي ينقسم بدوره إلى مراحل عدة، أولها محو الأمية التي تعادل الصف الرابع الابتدائي، تليها مرحلة المتابعة التي تعادل الصفين الخامس والسادس الابتدائي، ويحصل الدارس بعد إنهائها على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، وصولًا إلى مرحلة التقوية التي تعادل الدراسة الإعدادية، وتؤهل الدارس للحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية المعادلة، وبعدها يمكن الالتحاق ببرنامج التعليم الثانوي الموازي الذي يؤهل الدارس للحصول على شهادة الثانوية العامة.



أما بخصوص محو الأمية الإلكترونية فقد دشنت الوزارة في العام الدراسي 2003/2004 برنامج محو الأمية الحضارية المعلوماتية، والذي يمكّن المشاركين من إتقان مهارات استخدام الحاسوب.



ل.ب/خ.س



بنا 1032 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/01/14 - 46 : 01 PM