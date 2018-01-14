استقبل الكاتب حسن البنفلاح ..الشيخ عبدالرحمن بن محمد يؤكد أهمية الحركة الفكرية والثقافية في نمو المجتمعات المنامة في 14 يناير/ بنا / استقبل نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة في مكتبه صباح اليوم الكاتب والباحث البحريني حسن علي البنفلاح الذي أهدى معاليه نسخة من كتابه الأخير (تأملات مواطن) الذي يستعرض فيه عددًا من المقالات حول جملة من القضايا الدينية والإنسانية والإدارية، وعددًا من القضايا والموضوعات العامة المحلية والدولية.



وأكد معاليه أهمية الحركة العلمية والفكرية والثقافية في نمو المجتمعات وتقدمها وازدهارها، مشيدًا بجهود الكتاب البحرينيين في هذا المجال، مثمنًا في الوقت نفسه سلسلة المقالات والكتابات التي يكتبها الباحث حسن البنفلاح، متمنيًا له التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن مملكة البحرين تفخر بإسهامات أبنائها في الكتابة والتأليف والتوثيق.



ومن جانبه، أعرب الكاتب حسن البنفلاح عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة على اللقاء، منوهًا بجهود معاليه في دعم النشاط الديني والثقافي والوطني في مملكة البحرين، مشيدًا في الوقت نفسه بما يضطلع به المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من دور مهم وحيوي في نشر الفضيلة والقيم النبيلة.





ل.ب/و.ش



بنا 1025 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/01/14 - 36 : 01 PM