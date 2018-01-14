الجنسية والجوازات تطلق جائزة العمل المتميز في نسختها الأولى‎ المنامة في 14 يناير/ بنا / تحت رعاية معالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ، اعلنت شعبة التخطيط والسياسات والجودة ، إطلاق النسخة الأولى من جائزة شئون الجنسية والجوازات والإقامة للعمل المتميز.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الإدارات الخدمية المباشرة على تطوير مستوى أدائها وتحقيق رضا الشرائح المستفيدة من خدماتها من زوار ومواطنين ومقيمين والمساهمة في رفع مستوى الإنتاجية لدى الموظفين والارتقاء بجودة خدماتها.



ل.ب/خ.س



بنا 1016 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/01/14 - 39 : 01 PM