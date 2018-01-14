المستشار الاعلامي نبيل الحمر يستقبل سفير الامارات المنامة في 14 يناير/بنا/ استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام بمكتبه في قصر القضيبية اليوم سعادة السيد عبدالرضا عبدالله خوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة.

واستعرض السيد الحمر مع السفير العلاقات الاخوية التاريخية المتميزة والروابط الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها دولة الامارات وسبل دعم وتعزيز آفاق التعاون الإعلامي والذي يشهد المزيد من التطور والنماء لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وأعرب المستشار الاعلامي عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الاماراتية على كافة الصعد ، وبجهود السفير الاماراتي في تطوير هذه العلاقات الوطيدة وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك في كافة المجالات وبخاصة في الشأن الإعلامي.



من جانبه ، أشاد سعادة السفير عبد الرضا عبد الله خوري بعمق ومتانة العلاقات المتميزة والصلات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ، متمنياً لهذه العلاقات المزيد من التقدم والازدهار.





ل.ب/خ.س



بنا 1008 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/01/14 - 34 : 01 PM