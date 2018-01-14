الدفاع المدني يطلق حملة توعية تتعلق باشتراطات السلامة في المصانع والمستودعات المنامة في 14 يناير / بنا / أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة تتعلق باشتراطات السلامة في المصانع والمستودعات ونشر التوعية لدى العمال بطريقة التعامل مع الحريق واستخدام الطفايات والتعرف على المخارج ، منوها إلى تخصيص فريق لفحص المباني وأجهزة السلامة للحماية الذاتية في المصانع وعمل جدول خاص لتفتيش ومعاينة المصانع.

وقال العميد عبدالعزيز راشد العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع في تصريح له اليوم إن إدارة العمليات ومراكز الدفاع المدني ، قامت بعمل تدريبات وعمليات إخلاء لبعض المصانع، وقدمت مدرسة الدفاع المدني دورات متخصصة في مكافحة الحريق لجميع الشركات والمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن الاستراتيجية التوعوية التي تنتهجها الإدارة العامة للدفاع المدني.



وقد تم تصميم ملصق توعوي بثلاث لغات هي العربية، الإنجليزية، الهندية ، تحت عنوان "الاشتراطات الوقائية للمصانع والمستودعات" وذلك بعد دراسة وتحليل أسباب الحرائق في المصانع وإعداد النصائح اللازمة التي تمنع حدوث الحرائق والحوادث ، وقد رحبت الشركات بالحملة مؤكدين تعاونهم التام مع متطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني بشأن الاشتراطات التي من شأنها تعزيز السلامة لدى العاملين بالمصانع.



خ ب ف/ع ذ



بنا 0907 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/01/14 - 43 : 12 PM