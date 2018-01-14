العبادي يعلن ترشحه رسميا للانتخابات البرلمانية في العراق مايو المقبل بغداد في 14 يناير/ بنا / قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد انه سيترشح رسميا للانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم 12 مايو المقبل.

واشار العبادي في بيان صحفي "أعلن لأبناء شعبي الكريم بكل أطيافه ومكوناته وتحت راية العراق الواحد تشكيل ائتلاف النصر العابر للطائفية والتفرقة والتمييز".



واضاف "ان ائتلاف النصر سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى والوفاء لمواقف الأبطال في سوح القتال ومحاربة الفساد والمحاصصة بجميع أشكالها والاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة".



وقال ايضا "أن ائتلاف النصر سيعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية ويصحح المسارات الخاطئة ويحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات".



وأوضح العبادي "آن أوان قطاف النصر قد حان لجميع أبناء شعبنا، فلنعمل معا لعهد جديد ولحياة أفضل لأجيالنا القادمة فثروتنا الوطنية والبشرية كفيلة بجعل العراق في طليعة البلدان المستقرة والمزدهرة إذا أحسنا اختيار الطريق وأخلصنا النوايا، وهذا ما نصبو لتحقيقه بتعاونكم ووعيكم ووحدتكم".



وخاطب العبادي بالقول "إن معجزة النصر والوحدة يجب أن يتمخض عنها عهد جديد ومشرق لكل العراقيين نطوي فيه الصفحات السود والانكسار ونتوجه نحو الإعمار والإصلاح والمصالحة المجتمعية".



وكان حزب الدعوة الاسلامية الذي ينظم آلية حيدر العبادي قد أعلن الليلة الماضية الانسحاب من الانتخابات العامة البرلمانية بصفته الحزبية والسماح لأعضائه بالترشيح ودخول الانتخابات بشكل مستقل.



وسبق للأمين العام للحزب نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، الترشيح رسميا لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة أطلق عليها اسم دولة القانون.



ولأول مرة بعد عام 2003 يخوض حزب الدعوة الاسلامية الانتخابات في العراق بقائمتين انتخابيتين منفصلتين فيما اختارت الكثير من الاحزاب الشيعية الانفراد بقوائم بعيدة عن التحالف الوطني الحالي لخوض الانتخابات المقبلة.



واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن 206 كيانات سياسية وأكثر من 25 ائتلافا لخوض الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 12 مايو المقبل بينها 187كيانا سياسيا بقيادات قديمة لها مشاركات في العملية السياسية بعد العام 2003.







و.ش



بنا 0513 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/01/14 - 37 : 08 AM