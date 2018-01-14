مطالعات الصحف في البحرين

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2018/01/14 - 36 : 08 AM
المنامة في 14 يناير / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم الاحد بأهم الاخبار والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.
/وزير الإسكان يصرح: الحكومة وفرت 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين.
/انتهاء العمل في الشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية بطول 1.2 كلم و8 مسارات.
/ميرزا يشارك في أعمال الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
/السفير الكويتي: زيارة النائب الأول وزير الدفاع لمملكة البحرين كانت ناجحة بكافة المقاييس.
/(تنسيقي العاصمة) يناقش تصريح العمل المرن وتأثيره على النشاط التجاري.
/لجنة إعادة هيكلة الدعم تبدأ اجتماعاتها غدا.
/النائب العسومي: الإعلام المصري داعم كبير للبحرين.
/تدشين تطبيق «الدليل الحكومي» لبيانات الاتصال الشاملة للجهات الحكومية.
/"قطر يليكس": مكالمة تفضح دور قطر في دعم المتطرفين بليبيا.
/الاسد يقصف "دوما" بالكلور وتوغل تركي في ادلب لسحق الكر.
/تونس ترفع مساعدات العائلات الفقيرة ومحدودي الدخل.
/السعودية ستسعى إلى تسلم متهمين بالفساد يعيشون في الخارج.
/54 دولة إفريقية تطالب ترامب بـ«الاعتذار» و«التراجع» عن وصفه بعض الدول بأنها «حثالة».
/وزير داخلية كردستان العراق في بغداد لبحث أزمة حدود ومطارات الإقليم.
/إيران ترفض أي تعديل للاتفاق النووي.
/حماس والجهاد الإسلامي تقاطعان اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.
/العشرات يتظاهرون تضامنا مع عـهد الـتـمـيمي فـي قـريتها الـنـبي صالح.
/موسكو ترى أن ترامب ســيرتكب «خـطـأ كـبيراً» إن انسحب من الاتفاق النووي.
/تقرير حقوقي: الحوثيون ارتكبوا 2206 حالات انتهاك ضد المدنيين خلال شهر في محافظة تعز.
/ميليشيا الحوثي تختطف نجل نائب الرئيس اليمني قي سنحان.
و.ش
بنا 0502 جمت 14/01/2018
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اخر تحديث : 2018/01/14 - 36 : 08 AM