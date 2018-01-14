مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 14 يناير / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم الاحد بأهم الاخبار والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.



/وزير الإسكان يصرح: الحكومة وفرت 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين.

/انتهاء العمل في الشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية بطول 1.2 كلم و8 مسارات.

/ميرزا يشارك في أعمال الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

/السفير الكويتي: زيارة النائب الأول وزير الدفاع لمملكة البحرين كانت ناجحة بكافة المقاييس.

/(تنسيقي العاصمة) يناقش تصريح العمل المرن وتأثيره على النشاط التجاري.

/لجنة إعادة هيكلة الدعم تبدأ اجتماعاتها غدا.

/النائب العسومي: الإعلام المصري داعم كبير للبحرين.

/تدشين تطبيق «الدليل الحكومي» لبيانات الاتصال الشاملة للجهات الحكومية.

/"قطر يليكس": مكالمة تفضح دور قطر في دعم المتطرفين بليبيا.

/الاسد يقصف "دوما" بالكلور وتوغل تركي في ادلب لسحق الكر.

/تونس ترفع مساعدات العائلات الفقيرة ومحدودي الدخل.

/السعودية ستسعى إلى تسلم متهمين بالفساد يعيشون في الخارج.

/54 دولة إفريقية تطالب ترامب بـ«الاعتذار» و«التراجع» عن وصفه بعض الدول بأنها «حثالة».

/وزير داخلية كردستان العراق في بغداد لبحث أزمة حدود ومطارات الإقليم.

/إيران ترفض أي تعديل للاتفاق النووي.

/حماس والجهاد الإسلامي تقاطعان اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.

/العشرات يتظاهرون تضامنا مع عـهد الـتـمـيمي فـي قـريتها الـنـبي صالح.

/موسكو ترى أن ترامب ســيرتكب «خـطـأ كـبيراً» إن انسحب من الاتفاق النووي.

/تقرير حقوقي: الحوثيون ارتكبوا 2206 حالات انتهاك ضد المدنيين خلال شهر في محافظة تعز.

/ميليشيا الحوثي تختطف نجل نائب الرئيس اليمني قي سنحان.





و.ش



بنا 0502 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 162 اخر تحديث : 2018/01/14 - 36 : 08 AM