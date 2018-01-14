الطقس في مملكة البحرين: بارد نسبياً مع ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية المنامة في 14 يناير/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً مع ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية، ولكنه دافئ نسبياً خلال النهار.



الرياح : متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد وتتحول الى جنوبية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة خلال الليل.



ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.



درجة الحرارة : العظمى 24 درجة مئوية .. والصغرى : 10 درجات مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 95 % - الصغرى 20 %.







م.ح.



بنا 0320 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 128 اخر تحديث : 2018/01/14 - 35 : 08 AM