ولي عهد أبوظبي ووزير الداخلية السعودي يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين

أبوظبي في 13 يناير/ بنا / استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود الذي يزور الامارات حاليا.



وذكرت وكالة أنباء الامارات انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالنفع والخير على البلدين.



وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الوثيق القائم في المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين.



كما بحثا آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.







م.ح.



بنا 2123 جمت 13/01/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/01/14 - 41 : 12 AM