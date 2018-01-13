غارات للتحالف بمحافظة البيضاء اليمنية تقتل أكثر من 90 عنصراً من مليشيا الحوثي الإنقلابية عدن في 13 يناير/بنا/ قتل أكثر من 90 عنصرا من مليشيا الحوثي الإنقلابية وأصيب العشرات في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على معسكر تدريبي في محافظة البيضاء.







وفي هذا السياق قال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في المحافظة "إن طيران التحالف شن أكثر من 7 غارات على معسكر القصير المطل على مدينة رداع والمعسكر التدريبي للمليشيات بأحد المناطق الواقعة بين منطقتي قرن الأسد و ريام بمديرية العرش".



وأكد البيان الذي بثه موقع 26 سبتمبرالتابع للقوات المسلحة اليمنية "أن من بين القتلى القيادي الحوثي أحمد سيف الذهب".



من جهة ثانية أفشلت المقاومة في ذات المحافظة، محاولة للمليشيا استحداث مواقع بوادي ذي جيشان بمنطقة الزوب، وقال مصدر ميداني إن "المقاومة في جبهة قيفة أفشلت محاولة المليشيا وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفها إثر معارك بين الجانبين"، مفيداً أن "المليشيا لجأت عبر هزيمتها إلى قصف التجمعات السكنية في قرى ومناطق الزوب بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقعها بجبل جميده و حمام ذراع و السبلة".





خ.أ



بنا 1621 جمت 13/01/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/01/13 - 28 : 07 PM