السفير عزام الصباح : زيارة النائب الأول وزير الدفاع لمملكة البحرين كانت ناجحة بكافة المقاييس وهي تأكيد لدعم التعاون الخليجي المشترك المنامة في 13 يناير / بنا / أكد سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين أن الزيارة التي قام بها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح لمملكة البحرين تأتي تأكيدا على المصير الواحد للبلدين وما يجمعهما من تفاهم وتعاون وتنسيق مشترك وان ما يمس البحرين يمس الكويت بالضرورة .



وقال سعادة السفير في تصريح لوكالة انباء البحرين إن الزيارة وما حظيت به من حفاوة واهتمام كبيرين من قبل القيادة البحرينية ولقاء معالي الشيخ ناصر الصباح بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس الوزراء و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ، بالإضافة الى معالي المشير الشيخ خليفة بن احمد ال خليفة القائد العام لقوة الدفاع، وما جرى فيها من مباحثات كانت ناجحة بكل المقاييس وجاءت لتزيد في تعميق وترسيخ العلاقات الثنائية للبلدين الشقيقين.



وأضاف أن هذه الزيارة أكدت ايضا على مضامين التعاون والتعاضد لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، وتصب في صالح العمل الخليجي المشترك على كافة الاصعدة، والحرص الدائم على التلاقي والتنسيق المشترك كما تضيف لبنة جديدة في صرح العلاقات بين البلدين .





أ.أ/ع ذ



بنا 1115 جمت 13/01/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/01/13 - 19 : 02 PM