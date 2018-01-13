تدشين تطبيق (الدليل الحكومي) لبيانات الاتصال الشاملة للجهات الحكومية المنامة في 13 يناير / بنا / دشنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تطبيق (الدليل الحكومي) على متجر حكومة البحرين الإلكترونية bahrain.bh/apps والذي يوفر مجموعة شاملة من بيانات الاتصال لكبار المسؤولين، إلى جانب حسابات التواصل الاجتماعي للجهات الحكومية، ومواقعها الجغرافية على خارطة مملكة البحرين.





وبهذا الصدد، صرح السيد محمد عبد العزيز القائم بأعمال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية وتطوير القنوات بالهيئة بان هذا التطبيق يمثل جزءاً مهماً من سلسلة الاتصال الحكومي المباشر مع المواطنين والمقيمين، كونه يوفر معلومات التواصل الرسمية مع أعلى المسؤولين في الجهة الحكومية من الوزراء، ووكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدين، والرؤساء التنفيذيين، والمستشارين، والمدراء والقائمين بأعمال، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً على اتباع سياسة الباب المفتوح مع الجميع وهو ما يمثله هذا التطبيق في استخدام التكنولوجيا لترجمة تلك التوجهات، مشيراً إلى أن التطبيق يحتوي على بيانات اتصال رسمية لقرابة 700 مسؤول حكومي من 55 جهة حكومية.



ويمتاز التطبيق بالمرونة وسهولة الحصول على المعلومات، حيث يمكّن مستخدميه من البحث عن جهة حكومية معينة وموظفيها، مع توافر قنوات الاتصال وإرسال البريد الإلكتروني وإضافة جهة اتصال إلى دليل الأرقام أو تخصيصها كجهة اتصال مفضلة، كما يساعد على التواصل مع الجهات المعنية في حال الرغبة في إقامة الفعاليات على سبيل المثال، أو كقناة إضافية للتواصل مع المسؤولين بطريقة سهلة وسريعة ومباشرة.



وبدورها، تدعو هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كافة الجهات الحكومية إلى التواصل معها بشكل دوري من أجل تحديث بيانات اتصال موظفيها، بحيث يشكل التطبيق قناة جديدة لهذه الجهات، يسهل معها التواصل مع المواطنين، ومن جهة الأخرى يكون هذا التطبيق أحد المنصات التي يلجأ لها من يرغب في التواصل مع الجهات الحكومية هاتفياً أو إلكترونياً.



تجدر الإشارة إلى أن التطبيق الإلكتروني متاح في متجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية bahrain.bh/apps، للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد ونظام iOS، ويمكن تحميله بسهولة نظراً لكونه لا يستهلك مساحة كبيرة من حجم الجهاز، لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مركز الاتصال الوطني 80008001.





خ ب ف/ع ذ



بنا 1108 جمت 13/01/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/01/13 - 15 : 02 PM