"تنسيقي العاصمة" يناقش تصريح العمل المرن وتأثيره على النشاط التجاري المنامة في 13 يناير/ بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أن المحافظة تضع متابعة أوضاع الأمور الخدمية في العاصمة على سلم أولوياتها من خلال تسخير كل الامكانيات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لأجل الارتقاء بالعمل التنموي في العاصمة، كما أشاد معاليه بجهود أعضاء المجلس التنسيقي بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للمجلس بدورته الثانية 2017م وذلك مع مطلع الشهر الحالي، مؤكداً أن المجلس يسعى عن طريق زيادة الوعي بأهمية التعاون والتكامل بين كافة أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة نحو المساهمة في عملية التنمية الشاملة والارتقاء بالوطن والمواطن.



وناقش الحضور بعض التفاصيل المتعلقة بالتصريح وتأثيره المباشر على النشاط التجاري بأسواق العاصمة، وتخلل ذلك عرض مرئي قدمه السيد حمزة عبدالله جناحي رئيس قسم تصاريح العمل بهيئة تنظيم سوق العمل تحدث فيه عن مميزات تصريح العمل المرن (flexi work permit) والفئات المستفيدة من التصريح، حيث أوصى المجلس على الهيئة بتوضيح الشق المتعلق بتصريح العمل المرن بالنسبة للعاملين في مجال الحراسات، وما هي المعايير التي يتم استيفائها لمنح هذا التصريح لهذه الفئة التي سبق وأن حصلت على رخصة لمزاولة العمل في قطاع الحراسات تحت مظلة شركات الحراسات.

بعدها، قدمت المهندسة صفاء علي مهندس عام بإدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بمحافظة العاصمة، حزمة من الاحتياجات الخدمية للدائرة السابعة، ومن أبرزها احتياجات شارع القدس والتي تشمل :انشاء مرتفع لمرور المشاة على طريق 1514 وذلك للحد من سرعة المركبات القادمة من طريق 1514 متجهة الى شارع القدس، تبليط المناطق الترابية على جانبي شارع القدس بالطوب الأحمر وذلك مراعاة لطلبة المدارس الموجودة على جانبي الشارع، صيانة الممر الذي يصل الى طريق 1619 ويفصل بين مدرسة الوفاء الثانوية للبنات وأحد المنازل تمر من خلاله الطالبات.

وفي الختام، قدم المهندس يوسف سرية مهندس عام بإدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بمحافظة العاصمة تقريراً حول الزيارة الميدانية التي تمت لحصر الاحتياجات الخدمية لمجمعي 341-342 بالجفير، حيث تناول التقرير المصور أبرز ما تم رصده من ملاحظات خاصة بشوارع وطرقات المنطقة وكذلك بعض الملاحظات الخاصة بالاختناقات المروية في بعض شوارع الجفير الحيوية، حيث أوصى المجلس أوصى المجلس بإيجاد حلول للازدحامات المرورية في المنطقة الجفير: شارع الشباب-شارع الجفير-طريق 4201 و طريق 4209.





أ.أ/ع ذ



بنا 1109 جمت 13/01/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/01/13 - 26 : 02 PM