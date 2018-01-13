وزير شئون الكهرباء والماء يشارك في أعمال الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA في أبوظبي ابوظبي في 13 يناير / بنا / شارك الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء في اعمال افتتاح الدورة الثامنة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) والذي يعقد في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقدم الوزير ميرزا كلمة في هذا الاجتماع أوضح فيها استراتيجية مملكة البحرين فيما يتعلق باستدامة الطاقة وإيجاد خيارات مناسبة للطاقة المتجددة المتاحة في البحرين وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث أوضح في كلمته ما تتطلع اليه الحكومة الموقرة في برنامج عمل وحدة الطاقة المستدامة حرصا على استمرارية اسبقية المملكة في مجالات الطاقة المستدامة.



هذا وقد أشار الوزير في كلمته الى أهم القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر حول دعم فرص الطاقة الشمسية ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وتوحيد الجهود الوطنية لتحقيق المساهمات والنسب الوطنية التي وافقت عليها الحكومة في الثاني من يناير الجاري بوضع برامج ملموسة لتسريع خطوات توسعة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مملكة البحرين بما يضمن مستقبل آمن ومستدام للطاقة في البلاد.



وتخلل الاجتماع عددا من المداخلات من صناع القرار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حول الانخفاض المتواصل في تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية التي انخفضت الى 1.97 سنت امريكي لكل كيلو وات ساعة في المملكة العربية السعودية في مشروع (سكاكا) في سبتمبر 2017 ومشروع حكومة ابوظبي التي حصلت على تسعيرة 2.42 سنت امريكي للكيلو وات ساعة في سبتمبر 2016.



والجدير بالذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة هو تجمع عالمي يستقطب الوزراء وصناع القرار في مجالات الطاقة المستدامة والتحديات المترابطة للطاقة وأمن المياه وتغير المناخ والتنمية المستدامة، ويشارك فيه أكثر من 85 من قادة الدول والوزراء والمسئولين من اكثر من 154 دولة و33 ألف مشارك.



خ ب ف/ع ذ



بنا 1022 جمت 13/01/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/01/13 - 57 : 01 PM