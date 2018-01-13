Saturday   13 Jan 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
المرصد السوري: تجدد الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة في ريف إدلب الشرقي
2018/01/13 - 13 : 11 AM
لندن في 13 يناير/ بنا / اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم عن تجدد الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة في ريف إدلب الشرقي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أمس، عن ارتفاع حصيلة قتلى المعارك بين قوات النظام والمعارضة في محافظة إدلب، إلى 117 شخصًا خلال اليومين الماضيين.

ومن جهة أخرى، قال ناشطون سوريون إن طائرات التحالف قصفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة "غرانيج" بريف دير الزور الشرقي، التي تشهد هجومًا من قبل مسلحي التنظيم على قوات سوريا الديمقراطية.

و.ش

بنا 0809 جمت 13/01/2018


عدد القراءات : 83         اخر تحديث : 2018/01/13 - 13 : 11 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English