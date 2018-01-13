المرصد السوري: تجدد الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة في ريف إدلب الشرقي لندن في 13 يناير/ بنا / اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم عن تجدد الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة في ريف إدلب الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أمس، عن ارتفاع حصيلة قتلى المعارك بين قوات النظام والمعارضة في محافظة إدلب، إلى 117 شخصًا خلال اليومين الماضيين.



ومن جهة أخرى، قال ناشطون سوريون إن طائرات التحالف قصفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة "غرانيج" بريف دير الزور الشرقي، التي تشهد هجومًا من قبل مسلحي التنظيم على قوات سوريا الديمقراطية.



و.ش



بنا 0809 جمت 13/01/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/01/13 - 13 : 11 AM