الوطنية لحقوق الإنسان تنظم منتدى دولي عن حقوق الإنسان وإدارة الأعمال المنامة في 13 يناير /بنا/ تنظم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منتدى دولي عن حقوق الإنسان وإدارة الأعمال في فبراير المقبل، حيث يتناول عدد من الموضوعات الواردة في مبادئ الأمم المتحدة الاسترشادية لحقوق الإنسان وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى عقد ثلاث ورش عمل تفاعلية في ذات الشأن.



وبين أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى الدكتور خليفة بن علي الفاضل أن الهدف الأساسي من إقامة هذا المنتدى الدولي هو مساهمة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إثراء الفكر الحقوقي العالمي، مؤكدا بأن المواضيع التي سيشملها المنتدى ستتناول الملكية الفكرية على الدواء وحقوق العمال ومسؤولية الشركات وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الحق في الخصوصية فيما يتعلق بالفضاء المعلوماتي.



وأوضح د. الفاضل بأن متحدثي المؤتمر سيشملون عدد من المختصين من أكاديميين وحقوقيين وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا الى أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين، وسيكون ضمن السياسة الخضراء التي تنتهجها المؤسسة الوطنية حيث أنه سيكون بلا ورق من أجل الحفاظ على البيئة.





خ ب ف/و.ش



بنا 0755 جمت 13/01/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/01/13 - 10 : 11 AM