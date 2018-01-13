الخارجية المصرية: علاقات راسخة وقوية مع الكويت برهنت عليها تاريخيا مواقف الدولتين القاهرة في 13 يناير/ بنا / اكدت وزارة الخارجية المصرية ان جمهورية مصر العربية تثمن عاليا وتقدر بكل اعزاز علاقاتها الراسخة والقوية مع دولة وشعب الكويت وهو ما برهنت عليه تاريخيا مواقف الدولتين والشعبين في تضامنهما معا في مواجهة التحديات المختلفة.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد في بيان اوردته "وكالة انباء الشرق الاوسط" تعقيبا على ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من تسريبات تتناول بشكل سلبي علاقات مصر مع دولة الكويت الشقيقة وبعض دول الخليج.



وحذر أبوزيد من "خطورة الالتفات الى محاولات الوقيعة والاضرار بعلاقات مصر مع أشقائها العرب".



وقال انه "على الرغم من سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعليق على مثل تلك الاعمال المشبوهة التي لا تعبر الا عن يأس مقترفيها فإنه تقديرا واعزازا للعلاقة الوثيقة التي تربط الشعبين المصري والكويتي واحتراما لمواقف دولة الكويت الراسخة في دعم مصر وشعبها فقد آثرت ان تؤكد مجددا على موقفها تجاه دولة الكويت واشقائها من دول الخليج".





و.ش



بنا 0737 جمت 13/01/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/01/13 - 47 : 10 AM