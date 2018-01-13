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مطالعات الصحف في البحرين
2018/01/13 - 26 : 08 AM
المنامة في 13 يناير / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم السبت بأهم الاخبار والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.

/وكيل الخارجية: التحالف العربي حمى الحدود الجنوبية للجزيرة العربية.

/مصادر نيابية: لا مقاطعة ولا رفع لجلسة النواب الثلاثاء المقبل بسبب رفع أسعار البنزين.

/رئيس مالية النواب: التوجيهات الملكية حول الدعم تصب في صالح المواطنين.

/تنسيقي الشمالية حقق نسبة 76 بالمائة من الأعمال المنجزة في 2017.

/حوار اقتصادي بحريني إندونيسي رفيع المستوى في البحرين بعد غد.

/انـطـلاق المــؤتمـر الخــليجي الأول للتـعـلـيـم والــتنــمـيـة الـبشـرية 22 الـجـاري.

/طلبة «الهندسة الكهربائية» بجامعة البحرين يطورون نظاما للتحكم في الكرسي المتحرك دماغيا.

/«خارجية الشورى» تنهي تجنب الازدواج الـضريــبي مـع تــايلاند.

/رئــيــس الأركـــان يـــودع نـظــيره الـكـويـتي.

/مؤتمر طبي عالمي ينعقد بالبحرين الثلاثاء القادم .. 14 طبيب قلب عالميا يطرحون 34 بحثا جديدا.

/ترامب يمدد تعليق العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران للمرة الأخيرة.

/تقرير للأمم المتحدة: إيران انتهكت الحظر وأمدَّت الحوثيين بالأسلحة.

/الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ينددان بتصريحات ترامب حول هايتي ودول إفريقية.

/منظمة التحرير الفلسطينية تبحث غدا الرد المناسب على اعتراف ترامب.

/حزب مصري: الفريق سامي عنان سيخوض انتخابات الرئاسة.

/مواجهات جديدة بشمال غرب تونس يقابلها هدوء بأنحاء أخرى من البلاد.

/اتفاق على الخطوط العريضة للحكومة الائتلافية في ألمانيا.

/اعتقال عشرات المهاجرين الأفارقة في شرق ليبيا.

/مسؤول إيراني بارز يهرب من ألمانيا خوفاً من الاعتقال.

/ترامب يلغي زيارة للندن كانت ستثير احتجاجات في بريطانيا.

/الإمارات تنفي صحة الاتهامات باختراق المجال الجوي لقطر.

/معتقلون في جوانتنامو يقاضون ترامب بتهمة معاداة المسلمين.

/أكثر من ألف متظاهر في عـمـان ضـد إعـلان تـرامب الــقــدس عاصـمـة لإسـرائيل.

و.ش

بنا 0451 جمت 13/01/2018


عدد القراءات : 72         اخر تحديث : 2018/01/13 - 26 : 08 AM
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