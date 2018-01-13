مطالعات الصحف في البحرين

|
2018/01/13 - 26 : 08 AM
المنامة في 13 يناير / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم السبت بأهم الاخبار والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.
/وكيل الخارجية: التحالف العربي حمى الحدود الجنوبية للجزيرة العربية.
/مصادر نيابية: لا مقاطعة ولا رفع لجلسة النواب الثلاثاء المقبل بسبب رفع أسعار البنزين.
/رئيس مالية النواب: التوجيهات الملكية حول الدعم تصب في صالح المواطنين.
/تنسيقي الشمالية حقق نسبة 76 بالمائة من الأعمال المنجزة في 2017.
/حوار اقتصادي بحريني إندونيسي رفيع المستوى في البحرين بعد غد.
/انـطـلاق المــؤتمـر الخــليجي الأول للتـعـلـيـم والــتنــمـيـة الـبشـرية 22 الـجـاري.
/طلبة «الهندسة الكهربائية» بجامعة البحرين يطورون نظاما للتحكم في الكرسي المتحرك دماغيا.
/«خارجية الشورى» تنهي تجنب الازدواج الـضريــبي مـع تــايلاند.
/رئــيــس الأركـــان يـــودع نـظــيره الـكـويـتي.
/مؤتمر طبي عالمي ينعقد بالبحرين الثلاثاء القادم .. 14 طبيب قلب عالميا يطرحون 34 بحثا جديدا.
/ترامب يمدد تعليق العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران للمرة الأخيرة.
/تقرير للأمم المتحدة: إيران انتهكت الحظر وأمدَّت الحوثيين بالأسلحة.
/الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ينددان بتصريحات ترامب حول هايتي ودول إفريقية.
/منظمة التحرير الفلسطينية تبحث غدا الرد المناسب على اعتراف ترامب.
/حزب مصري: الفريق سامي عنان سيخوض انتخابات الرئاسة.
/مواجهات جديدة بشمال غرب تونس يقابلها هدوء بأنحاء أخرى من البلاد.
/اتفاق على الخطوط العريضة للحكومة الائتلافية في ألمانيا.
/اعتقال عشرات المهاجرين الأفارقة في شرق ليبيا.
/مسؤول إيراني بارز يهرب من ألمانيا خوفاً من الاعتقال.
/ترامب يلغي زيارة للندن كانت ستثير احتجاجات في بريطانيا.
/الإمارات تنفي صحة الاتهامات باختراق المجال الجوي لقطر.
/معتقلون في جوانتنامو يقاضون ترامب بتهمة معاداة المسلمين.
/أكثر من ألف متظاهر في عـمـان ضـد إعـلان تـرامب الــقــدس عاصـمـة لإسـرائيل.
و.ش
بنا 0451 جمت 13/01/2018
عدد القراءات : 72
اخر تحديث : 2018/01/13 - 26 : 08 AM