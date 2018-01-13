مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 13 يناير / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم السبت بأهم الاخبار والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.



/وكيل الخارجية: التحالف العربي حمى الحدود الجنوبية للجزيرة العربية.



/مصادر نيابية: لا مقاطعة ولا رفع لجلسة النواب الثلاثاء المقبل بسبب رفع أسعار البنزين.



/رئيس مالية النواب: التوجيهات الملكية حول الدعم تصب في صالح المواطنين.



/تنسيقي الشمالية حقق نسبة 76 بالمائة من الأعمال المنجزة في 2017.



/حوار اقتصادي بحريني إندونيسي رفيع المستوى في البحرين بعد غد.



/انـطـلاق المــؤتمـر الخــليجي الأول للتـعـلـيـم والــتنــمـيـة الـبشـرية 22 الـجـاري.



/طلبة «الهندسة الكهربائية» بجامعة البحرين يطورون نظاما للتحكم في الكرسي المتحرك دماغيا.



/«خارجية الشورى» تنهي تجنب الازدواج الـضريــبي مـع تــايلاند.



/رئــيــس الأركـــان يـــودع نـظــيره الـكـويـتي.



/مؤتمر طبي عالمي ينعقد بالبحرين الثلاثاء القادم .. 14 طبيب قلب عالميا يطرحون 34 بحثا جديدا.



/ترامب يمدد تعليق العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران للمرة الأخيرة.



/تقرير للأمم المتحدة: إيران انتهكت الحظر وأمدَّت الحوثيين بالأسلحة.



/الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ينددان بتصريحات ترامب حول هايتي ودول إفريقية.



/منظمة التحرير الفلسطينية تبحث غدا الرد المناسب على اعتراف ترامب.



/حزب مصري: الفريق سامي عنان سيخوض انتخابات الرئاسة.



/مواجهات جديدة بشمال غرب تونس يقابلها هدوء بأنحاء أخرى من البلاد.



/اتفاق على الخطوط العريضة للحكومة الائتلافية في ألمانيا.



/اعتقال عشرات المهاجرين الأفارقة في شرق ليبيا.



/مسؤول إيراني بارز يهرب من ألمانيا خوفاً من الاعتقال.



/ترامب يلغي زيارة للندن كانت ستثير احتجاجات في بريطانيا.



/الإمارات تنفي صحة الاتهامات باختراق المجال الجوي لقطر.



/معتقلون في جوانتنامو يقاضون ترامب بتهمة معاداة المسلمين.



/أكثر من ألف متظاهر في عـمـان ضـد إعـلان تـرامب الــقــدس عاصـمـة لإسـرائيل.



و.ش



بنا 0451 جمت 13/01/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/01/13 - 26 : 08 AM