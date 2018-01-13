إصابة 4 فلسطينيين جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس نابلس في 12 يناير/ بنا / أصيب فلسطينيان اليوم بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فورك شرق محافظة نابلس.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بمحافظة نابلس أحمد جبريل قوله " إن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك، فيما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى عدد آخر بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع".



م خ



بنا 2218 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/01/13 - 19 : 02 AM