الرئيس الامريكي يمدد تعليق العقوبات على ايران ويهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي واشنطن 12 يناير /بنا/ طالب الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة ب "اتفاق" مع الاوروبيين لمعالجة الثغرات الرهيبة التي يعتبر انها موجودة في اتفاق العام 2015 حول النووي الايراني والا فان بلاده ستنسحب من هذا الالتزام الدولي.



وحذر ترامب في بيان قائلا "انها الفرصة الأخيرة.. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات التي تم رفعها منذ عام 2015 "من أجل البقاء في الاتفاق النووي الايراني.. واذا شعرت في اي وقت ان مثل هذا الاتفاق ليس في متناول اليد فسانسحب من الاتفاق على الفور.



وعلى صعيد متصل فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على 14 فردا وكيانا ايرانيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في طهران بما يشمل رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن لاريجاني مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين أو مسؤول عن التحكم فيها أو توجيهها.



وشملت العقوبات مواطنا صينيا بسبب تصرفه نيابة عن شركة مشمولة بالعقوبات بسبب تعاملها مع شركة إيرانية يملكها أو يسيطر عليها الجيش.



كما شملت العقوبات شركة أخرى مقرها الصين والشركة الإيرانية التي سعت لتزويدها بمكون كيميائي يستخدم في نقل الإشارات الكهربية.



س.ي



بنا 2009 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/01/13 - 28 : 12 AM