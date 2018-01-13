وزير الأشغال يتسلم نسخة من اطروحة ماجستير حول (دراسة وتحليل الدوّارات وتقنيات تطويرها) المنامة في 12 يناير / بنا / استقبل سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات التخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بمكتبه المهندس أحمد بوعسلي مهندس مدني بإدارة تخطيط وتصميم الطرق بالوزارة، وذلك بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في هندسة النقل من جامعة لينكولن في ولاية نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية.







وقدم المهندس بو عسلي للوزير نسخة من اطروحته حول دراسة وتحليل الدوارات وتقنيات تطويرها (Roundabouts Operational Analysis and Improvement Techniques).



وأثنى المهندس عصام خلف على جهود المهندس أحمد بوعسلي في نيل هذه الدرجة العلمية مشيدا بما تضمنته الدراسة من بحوث وتقارير علمية ذات علاقة مباشرة ببيئة العمل، مشيراً إلى أن الإدارة العليا تشجع مثل هذه المبادرات التي ترفع من تحصيل الموظف العلمي وجودة المشاريع التي تنفذها الوزارة.



وشكر المهندس بوعسلي الوزير على دعمه وتشجيعه الدائم للموظفين وحثهم على الجد والمثابرة في العمل وتطوير ذاتهم وزيادة تحصيلهم العلمي لتحقيق الأهداف المنشودة، كما قدم شكره لجميع المسؤولين ومدراء المشاريع ومهندسي الطرق بالوزارة والمقاولين والاستشاريين الذين شاركوا في الاستبيان الذي تضمنته الدراسة.



حضر اللقاء وكيل شؤون الأشغال م. أحمد عبدالعزيز الخياط، الوكيل المساعد للطرق م. هدى فخرو، مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق م. كاظم عبداللطيف.



أ.أ/س.ي



بنا 1714 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2018/01/12 - 26 : 08 PM