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شرطة الجنوبية تكثف دورياتها بمنطقة البر وتنفذ برامج توعوية
2018/01/12 - 22 : 07 PM
المنامة في 12 يناير/ بنا / في إطار الحملة التوعوية للسلامة في موسم البر والتي دشنها سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية نفذت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية حملات إرشادية تضمنت قيام شرطة المجتمع بتوزيع الكتيبات والملصقات التوعوية من أجل نشر ثقافة الوعي لجميع مرتادي البر من ناحية السلامة العامة للخروج بموسم آمن للجميع.



كما كثفت شرطة المديرية دورياتها في الشوارع الداخلية لمنطقة البر بهدف الحد من بعض الظواهر السلبية في المنطقة، كالإزعاج، وقيادة الدراجات النارية بسرعة عالية، بالإضافة لتواجدها الدائم بهدف سرعة الوصول لمباشرة أي مشكله تواجه مرتادي البر.


ع.ر/س.ي

بنا 1614 جمت 12/01/2018


عدد القراءات : 103         اخر تحديث : 2018/01/12 - 28 : 07 PM
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