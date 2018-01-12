توثيق 2250 حالة انتهاك طالت الصحفيين والعاملين في الاعلام منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية مأرب في 12 يناير/بنا/كشفت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين ( صدى )، عن توثيقها 2250 حالة انتهاك طالت الصحفيين والعاملين في حقل الاعلام ومؤسساتهم منذ انقلاب ميلشيا الحوثي على الشرعية حتى نهاية العام الماضي .







وحملت المنظمة في تقريرها مليشيا الحوثي الايرانية مسؤولياتها عن 85 في المائة من الانتهاكات الموثقة تجاه الصحفيين في 21 محافظة مشيرةً الى ان العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا تصدرت قائمة الانتهاكات المسجلة بنسبة 88 في المائة .



وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان ( ثمن الخذلان) انها رصدت 20 نوعاً من الانتهاكات التي قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد الصحفيين والعاملين في حقل الاعلام والتي تمثلت بالاختطاف ،والاخفاء القسري ،واختطاف الاقارب، والقتل، والاعتداء الجسدي، والاصابة ،والتهديد، والتشهير، واستهداف المنازل ، واستهداف الممتلكات والوظيفة ،واستغلال القضاء، والتشريد ، والاعتداءات الالكترونية ، واحتلال المؤسسات الاعلامية ، والملاحقة الأمنية.



وأضافت المنظمة انها رصدت خلال الثلاث الاعوام الماضية قيام مليشيا الحوثي بقتل 22 صحفيا من خلال القنص ،واستخدامهم دروعاً بشرية ، والقتل باستخدام العبوات الناسفة والقصف العشوائي ، والقتل بالسم.



وبلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاختطاف 141 صحفياً منهم 14 صحفياً تعرضوا لجريمة الاخفاء القسري.



وأشار التقرير الى ان المليشيا اعتدت جسدياً على 54 صحفياً واصيب 33 آخرين وتعرض 55 صحفياً للتعذيب و64 للتهديد والتشهير.



وبين ان العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي احتلت المرتبة الاولى بالانتهاكات الموثقة بعدد 1972 حالة انتهاك ،ومحافظة تعز في المرتبة الثانية بعدد 81 حالة وعدن 38 حالة تلتها الحديدة 31 حالة انتهاك ثم ذمار 22 حالة ثم حجة بعدد 20 حالة وتوزعت البقية على المحافظات الاخرى.



وأكد التقرير أن محافظة مأرب الخاضعة لسلطة الشرعية كانت خلال الاعوام من 2015 وحتى نهاية العام 2017م في صدارة المحافظات التي استوعبت الصحفيين المشردين،حيث استقبلت 219 صحفياً واعلاميا ما نسبته 40 في المائة من اجمالي 544 صحفياً شردتهم مليشيا الحوثي الايرانية.



وطالب التقرير الحكومة الشرعية بممارسة مزيد من الضغط على الامم المتحدة والمنظمات الدولية من اجل الافراج عن الصحفيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي دون أي شروط والتوقف عن تعذيبهم.





س.ي



بنا 1445 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/01/12 - 13 : 06 PM