" زايد لطاقة المستقبل" تدخل موسوعة غينيس كأكبر محاضره في العالم حول الاستدامة أبوظبي في 12 يناير /بنا/ سجلت "جائزة زايد لطاقة المستقبل" الرقم القياسي الجديد في موسوعة غينيس كأكبر محاضرة في العالم حول الاستدامة البيئية .



ويأتي هذا الإنجاز في إطار احتفاء دولة الامارات العربية المتحدة بعام زايد وبالذكرى السنوية العاشرة لجائزة زايد لطاقة المستقبل كما تبدأ غداً السبت أولى فعاليات اسبوع ابوظبي للاستدامة 2018.



وشهدت المحاضرة، التي أقيمت بفندق ريتز كارلتون أبوظبي، مشاركة 282 طالبا من دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت الدكتورة نوال الحوسني، مدير إدارة جائزة زايد لطاقة المستقبل: "نفتخر بتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس لأكبر محاضرة في العالم حول الاستدامة حيث نحتفي برؤية وإرث المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذي ارسى دعائم الاستدامة والحفاظ على البيئة."



وشارك في المحاضرة إيلاك أنجيلو دياز، المدير التنفيذي للمنظمة غير الربحية "ليتر أوف لايت" التي تتخذ من الفلبين مقراً لها والفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل في عام 2015.



وسلطت المحاضرة الضوء على الدور الذي يمكن أن يقدمه الشباب للمساهمة في الحد من نقص الطاقة، إلى جانب تحفيزهم على طرح حلول قادرة على تحقيق مستقبل أكثر استدامة.



وتخلل الحدث مشاركة الطلاب في تجميع 2,400 مصباح إنارة يعمل بالطاقة الشمسية لتشكيل تصميم معبّر احتفاء ً بالذكرى المئوية لميلاد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



وتعد جائزة زايد لطاقة المستقبل إحدى أبرز الجوائز في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة على مستوى العالم، وهي تكرم كل عام المساهمات المتميزة للمؤسسات والمدارس والمنظمات غير الربحية والأفراد.



ونجحت منظمة "ليتر أوف لايت" من خلال برامجها التعليمية وبرامج المساعدة الذاتية في توفير وسائل إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بأسعار معقولة لآلاف المنازل والمدارس وأماكن العمل التي تضررت من الكوارث الطبيعية.



كتب : الحارث بوصيبع



ع.ر/س.ي



بنا 1358 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/01/12 - 45 : 05 PM