الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه العميق إزاء اعتقال واستهداف اسرائيل لقاصرين فلسطينيين رام الله في 12 يناير/ بنا / اعرب ممثل الاتحاد الاوروبي وبعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، عن قلقهم العميق إزاء الاعتقالات الاسرائيلية الأخيرة التي طالت قاصرين فلسطينيين هُما عهد التميمي، وفوزي الجنيدي، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على الفتى الفلسطيني القاصر مُصعب التميمي (17 عاماً) خلال الاحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 3 يناير مما أدى إلى مقتله.







ويُقَدَّر عدد الأطفال الفلسطينيين المُعتقلين حالياً في مراكز الاعتقال الإسرائيلية بأكثر من 300 طفل.



واعاد الاتحاد الأوروبي وبعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، في بيان لهم اليوم، التذكير بأهمية احترام وحماية حقوق الطفل خاصةً حقوق الطفل أثناء الاعتقال والحجز وأثناء اتخاذ الإجراءات القضائية.



ودعا الاتحاد الأوروبي، السلطات الإسرائيلية إلى الرد على الاحتجاجات بشكل مُتناسب وفتح تحقيق في حالات القتل خاصةً التي تشمل قاصرين.



وأشار البيان الى أن الاتحاد الأوروبي وبعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله يستمرون في تعزيز وحماية حقوق الطفل. باعتبارها حقوق إنسان، داعيا إسرائيل إلى التصرف وفقاً لِهذا الأساس كقوة احتلال مكلفة بالمسؤولية فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تخضع للقانون العسكري الإسرائيلي. ويُعتبر الاعتقال الإداري بِحَق الأطفال، دون توجيه تُهَم رسمية لهم، أمرٌا مثيرٌا للقلق بشكل خاص.







م.ح.



بنا 1224 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 129 اخر تحديث : 2018/01/12 - 35 : 03 PM