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الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت
2018/01/12 - 00 : 03 PM
الكويت في 12 يناير/ بنا / وصل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان إلى الكويت اليوم في زيارة رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الدكتور كومان سيلتقي خلال الزيارة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق المتقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح.


وأضافت.. ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتفعيل التنسيق في مختلف الجوانب الأمنية بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.


م.ح.

بنا 1149 جمت 12/01/2018


عدد القراءات : 123         اخر تحديث : 2018/01/12 - 00 : 03 PM
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