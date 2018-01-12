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بريطانيا تدين عزم الاحتلال الاسرائيلي بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية
2018/01/12 - 28 : 01 PM
لندن في 12 يناير / بنا / أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، عن إدانته لاعلان السلطات الإسرائيلية عزمها المضي في خطط لبناء (1.122) وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزير أليستر بيرت قوله في بيان له بهذا الخصوص: "تدين المملكة المتحدة بشدة مضي السلطات الإسرائيلية في خطط ومناقصات لبناء وحدات استيطانية في أنحاء الضفة الغربية. وإننا ندعو إسرائيل لإعادة النظر في هذه الخطط. المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، والتي تقوض الإمكانية المادية لحل الدولتين".


م.ح.

بنا 1025 جمت 12/01/2018


عدد القراءات : 1         اخر تحديث : 2018/01/12 - 28 : 01 PM
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