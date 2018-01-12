الهند تطلق صاروخا يحمل 31 قمرا صناعيا إلى الفضاء نيودلهي في 12 يناير/ بنا / أطلقت وكالة الفضاء الهندية اليوم صاروخا إلى الفضاء يحمل 31 قمرا صناعيا، من بينها قمرها الرئيسي لمراقبة الارض.

وانطلق الصاروخ صباح اليوم من قاعدة "سريهاريكوتا" لاطلاق المركبات الفضائية بجنوب الهند حيث وضع الاقمار الصناعية التي كان يحملها في مدارين.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن متحدث باسم وكالة الفضاء الهندية قوله إن الحمولة الرئيسية للصاروخ هي قمر صناعي معني برسم الخرائط عالية الدقة، تزن 710 كيلومترا.



وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي علماء الوكالة الهندية على إطلاق هذه الأقمار الصناعية بشكل ناجح، وقال إن "خطواتنا الواسعة في الفضاء ستساعد مواطنينا وستعزز رحلتنا التنموية".







م.ح.



بنا 0940 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/01/12 - 53 : 12 PM