التعليم العالي يبحث التعاون مع جامعة نورث إيسترن الأمريكية المنامة في 12 يناير / بنا / اجتمع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بالدكتور روبرت داتيريخ نائب رئيس جامعة نورث إيسترن الأمريكية، والدكتور راج إيكامبادي عميد كلية الإدارة بالجامعة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين الجامعة وقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، وخصوصًا النظر في إمكانية استضافة عدد من البرامج الأكاديمية النوعية المقدمة في هذه الجامعة، فيما قدم المختصون بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عرضًا عن الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع التعليمي الحيوي، بما في ذلك تدشين استراتيجيتي التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ العديد من المبادرات التطويرية المنبثقة عن هاتين الاستراتيجيتين.



من جانبهما، رحّب المسؤولان بالجامعة بمدِّ جسور من التعاون المشترك مع قطاع التعليم العالي بمملكة البحرين، مشيدين بما اطلعا عليه من خطط ومشروعات تطويرية متميزة تعكس اهتمام المملكة الكبير بالنهوض بهذا القطاع التعليمي المهم.



حضر الاجتماع الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي، والدكتورة منى البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية، والدكتورة فرزانة المراغي مديرة إدارة البحث العلمي، والأستاذة كفاية العنزور مديرة إدارة شؤون المنظمات واللجان.







ن.ع/م.ح.



بنا 0730 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/01/12 - 44 : 10 AM