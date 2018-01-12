ترامب يلغي زيارته لبريطانيا التي كانت مقررة الشهر المقبل لافتتاح مقر سفارة بلاده الجديدة في لندن واشنطن في 12 يناير / بنا / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء زيارته التي كانت مقررة الشهر المقبل إلي العاصمة البريطانية لندن.

وكان الرئيس الأمريكي يعتزم زيارة بريطانيا في فبراير المقبل لافتتاح مقر سفارة بلاده الجديد في لندن.

وعلل ترامب سبب الغاءه الزيارة باعتراضه على المقر الجديد للسفارة، وقال في تغريدة له اليوم على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "لست معجبا بشكل كبير ببيع إدارة أوباما ربما أفضل السفارات موقعا وأروعها في لندن مقابل مبلغ زهيد، فقط لبناء سفارة جديدة في مكان بعيد، بمبلغ 2ر1 مليار دولار"، مضيفا "انها صفقة سيئة... هل تريدون مني قص الشريط- لا !".













م.ح.



بنا 0722 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/01/12 - 28 : 10 AM