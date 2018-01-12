موريتانيا تستضيف اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان في أبريل المقبل نواكشوط في 12 يناير / بنا / وقعت موريتانيا على بروتوكول اتفاق مع الاتحاد الافريقي ستحتضن بموجبه نواكشوط أعمال الدورة الـ62 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستنعقد خلال في الفترة ما بين 25 أبريل وحتى 9 مايو 2018.



وذكر مصدر رسمي موريتاني ان البروتوكول وقعه مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني التراد ولد عبد المالك، والأمينة العامة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ماري موبوراكي خلال زيارتها الى موريتانيا.



وأكدت الأمينة العامة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان أن الهدف من زيارتها لنواكشوط هو للاطلاع عن قرب على التحضيرات الجارية لتنظيم الدورة. مشيرة إلى أن موريتانيا شريك مهم للجنة.



ويتضمن البرتوكول الموقع بين موريتانيا واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تحديد الضمانات التي ستوفرها موريتانيا في إطار تنظيمها لهذه الدورة، وتسهيل الحصول على التأشيرات للمشاركين وتوفير النقل والإقامة، وتحديد مساهمة اللجنة في هذا التنظيم.





م.ح.



بنا 0659 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 136 اخر تحديث : 2018/01/12 - 06 : 10 AM