زلزال بقوة 6 درجات يضرب ميانمار ميانمار في 12 يناير / بنا / ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر منطقة نائية بوسط ميانمار صباح اليوم.

وتقع المنطقة النائية التي ضربها الزلزال على بعد أكثر من 150 كيلومترا من كل من المركز التجاري للبلاد "يانجون"، والعاصمة "نايبيتاو".



ويقع مركز الزلزال على بعد 40 كيلومترا غرب مدينة بيو، وعلى عمق 10 كيلومترات، وقد تلته ثلاث هزات ضعيفة.



وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في ميانمار إن قوة الزلزال "مقلقة" وأنه يتعين على المنطقة أن تتوقع هزات ارتدادية لمدة تصل إلى شهر.



ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع ضحايا أو اضرار جراء هذا الزلزال.





م.ح.



بنا 0615 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/01/12 - 24 : 09 AM