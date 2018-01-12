مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 12 يناير / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم بأهم الاخبار والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.

وفيما يلي أبرز العناوين في الصحف المحلية اليوم:

/ سمو رئيس الوزراء يستقبل النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي ويؤكد: مواقف الكويت تجاه البحرين ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية

/ سمو ولي العهد يترأس اجتماع الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب

/ سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية 213



/ نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الخارجية وسفراء مملكة البحرين الجدد



/ وزير الخارجية مغردا: ليس بغريب على من امتهن الخيانة والتآمر أن يرمي الآخرين بالأباطيل والإساءات



/ وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب



/ وزير الداخلية يستقبل السفيرة الفرنسية الجديدة بمناسبة تعيينها



/ وزير الأشغال يشيد باستضافة المعارض المتخصصة في مختلف المجالات



/ وزير التربية يرعى حفل تخريج 65 مشاركًا في برنامج تمهين أساتذة الجامعات



/ محافظ المحافظة الجنوبية: نهدف إلى سلامة مرتادي البر



/ خالد بن حمود: 80 ألف جائزة خلال "مهرجان البحرين تتسوق" بقيمة أكثر من مليون دولار



/ السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران



/ التحالف: ميناء الحديدة اليمني أصبح منطلقا لهجمات المتمردين



/ أمريكا تلاحق مخدرات وإرهاب "حزب الله"



/ منظمات حقوقية: اعتراف ميانمار بقتل 10 من الروهينجا ليس سوى "قمة جبل الجليد"



/ تحذير عالمي.. الأسلحة النووية بين أيدي القراصنة







م.ح.



بنا 0545 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/01/12 - 49 : 08 AM