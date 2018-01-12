مطالعات الصحف في مملكة البحرين

|
2018/01/12 - 49 : 08 AM
المنامة في 12 يناير / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم بأهم الاخبار والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.
وفيما يلي أبرز العناوين في الصحف المحلية اليوم:
/ سمو رئيس الوزراء يستقبل النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي ويؤكد: مواقف الكويت تجاه البحرين ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية
/ سمو ولي العهد يترأس اجتماع الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب
/ سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية 213
/ نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الخارجية وسفراء مملكة البحرين الجدد
/ وزير الخارجية مغردا: ليس بغريب على من امتهن الخيانة والتآمر أن يرمي الآخرين بالأباطيل والإساءات
/ وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
/ وزير الداخلية يستقبل السفيرة الفرنسية الجديدة بمناسبة تعيينها
/ وزير الأشغال يشيد باستضافة المعارض المتخصصة في مختلف المجالات
/ وزير التربية يرعى حفل تخريج 65 مشاركًا في برنامج تمهين أساتذة الجامعات
/ محافظ المحافظة الجنوبية: نهدف إلى سلامة مرتادي البر
/ خالد بن حمود: 80 ألف جائزة خلال "مهرجان البحرين تتسوق" بقيمة أكثر من مليون دولار
/ السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران
/ التحالف: ميناء الحديدة اليمني أصبح منطلقا لهجمات المتمردين
/ أمريكا تلاحق مخدرات وإرهاب "حزب الله"
/ منظمات حقوقية: اعتراف ميانمار بقتل 10 من الروهينجا ليس سوى "قمة جبل الجليد"
/ تحذير عالمي.. الأسلحة النووية بين أيدي القراصنة
م.ح.
بنا 0545 جمت 12/01/2018
عدد القراءات : 55
اخر تحديث : 2018/01/12 - 49 : 08 AM