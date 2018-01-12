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مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2018/01/12 - 49 : 08 AM
المنامة في 12 يناير / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم بأهم الاخبار والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.
وفيما يلي أبرز العناوين في الصحف المحلية اليوم:
/ سمو رئيس الوزراء يستقبل النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي ويؤكد: مواقف الكويت تجاه البحرين ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية
/ سمو ولي العهد يترأس اجتماع الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب
/ سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية 213

/ نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الخارجية وسفراء مملكة البحرين الجدد

/ وزير الخارجية مغردا: ليس بغريب على من امتهن الخيانة والتآمر أن يرمي الآخرين بالأباطيل والإساءات

/ وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

/ وزير الداخلية يستقبل السفيرة الفرنسية الجديدة بمناسبة تعيينها

/ وزير الأشغال يشيد باستضافة المعارض المتخصصة في مختلف المجالات

/ وزير التربية يرعى حفل تخريج 65 مشاركًا في برنامج تمهين أساتذة الجامعات

/ محافظ المحافظة الجنوبية: نهدف إلى سلامة مرتادي البر

/ خالد بن حمود: 80 ألف جائزة خلال "مهرجان البحرين تتسوق" بقيمة أكثر من مليون دولار

/ السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران

/ التحالف: ميناء الحديدة اليمني أصبح منطلقا لهجمات المتمردين

/ أمريكا تلاحق مخدرات وإرهاب "حزب الله"

/ منظمات حقوقية: اعتراف ميانمار بقتل 10 من الروهينجا ليس سوى "قمة جبل الجليد"

/ تحذير عالمي.. الأسلحة النووية بين أيدي القراصنة



م.ح.

بنا 0545 جمت 12/01/2018


عدد القراءات : 55         اخر تحديث : 2018/01/12 - 49 : 08 AM
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