الطقس في مملكة البحرين اليوم: معتدل .. ولكنه بارد نسبيا خلال الليل المنامة في 12 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل، ولكنه بارد نسبيا خلال الليل.

الرياح : متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية غربية بوجه عام من 8 الى 13 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.



درجة الحرارة : العظمى 22 درجة مئوية .. والصغرى : 11 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 % - الصغرى 20 %.







م.ح.



بنا 0525 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/01/12 - 49 : 08 AM