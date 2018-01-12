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2018/01/12 - 48 : 08 AM
المنامة في 12 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل، ولكنه بارد نسبيا خلال الليل.
الرياح : متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية غربية بوجه عام من 8 الى 13 عقدة أحياناً خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.
درجة الحرارة : العظمى 22 درجة مئوية .. والصغرى : 11 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80 % - الصغرى 20 %.
م.ح.
بنا 0525 جمت 12/01/2018
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اخر تحديث : 2018/01/12 - 49 : 08 AM