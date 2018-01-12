الرئيس الامريكي يجتمع بمستشاريه للامن القومي لاتخاذ قرار بشأن عقوبات على ايران عالمي واشنطن في 12 يناير/بنا/ اجتمع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بمستشاريه الرئيسيين للامن القومي كي يتخذ قرارا بشان ما اذا كان سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على ايران



وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض ان "الرئيس لا يزال يعتقد بان الاتفاق النووي هو احد اسوأ الاتفاقات في التاريخ".



واضافت ان "احد اكبر العيوب هو انه يسمح لإيران بأن تُطوّر بحرّية برنامجها النووي وبأن تتمكن سريعا من امتلاك الوقت الكافي لتحقيق قدرات نووية".



وتابعت "من الواضح اننا نرى مشكلة كبيرة في ذلك. الإدارة تواصل العمل مع الكونغرس ومع حلفائنا لمعالجة هذه العيوب".



وحضر اجتماع مستشاري الامن القومي ووزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون وفق ما ذكره نائبه ستيف غولدشتاين الذي قال للصحافيين ان قرارا سيُتخذ اليوم.





س.ي



بنا 0059 جمت 12/01/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/01/12 - 23 : 04 AM