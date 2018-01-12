ستشهاد فتى فلسطيني واصابة 3 في مواجهات مع قوات الاحتلال ا

غزة في 12 يناير/بنا/ استشهد مساء امس الخميس فتى فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع باستشهاد الفتى أمير عبد الحميد أبو مساعد (16 عاماً) نتيجة إصابته برصاصة في صدره إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، خلال مواجهات شرق مخيم البريج.



س.ي



بنا 2138 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/01/12 - 55 : 12 AM