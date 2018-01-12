تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى..رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الشورى بشأن إعادة توجيه الدعم المنامة في 11 يناير/بنا/ صرح صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أنه تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار، الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، على أن توضع الألية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتأكيدا للتعاون المستمر والتنسيق الدائم بين غرفتي السلطة التشريعية، وبعد التشاور والاتفاق مع صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من السلطة التشريعية، تضم كافة أعضاء هيئة المكتب في مجلس الشورى وهيئة المكتب في مجلس النواب، برئاسة سعادة النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، للاجتماعات التنسيقية مع السلطة التنفيذية، بهدف التوافق لوضع الآلية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلية الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية.



مؤكدا رئيس مجلس النواب عن ثقته بجميع اصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب في العمل الجاد لتحقيق ما يتطلع له شعب مملكة البحرين، والتعاون الفاعل والمثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبدعم صحاب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والسعي المشترك لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ورفعة مملكة البحرين.



مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة ستتواصل مع كافة أعضاء المجلسين لتزويدها بكافة المرئيات والمقترحات والملاحظات التي من شأنها دعم العمل في إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، والتوافق مع السلطة التنفيذية لتحديد الآلية الموحدة للاستحقاق عبر توحيد النواحي التشريعية والتنظيمية، وتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015 – 2018) وما تضمنه من إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.



وأعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ التقدير لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، وما تقرر بين رئيسي المجلسين في هذا الخصوص، وتوفير فرق عمل داعمة ومساندة للجنة المشتركة من الأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس النواب، من خبرات قانونية واقتصادية، ودعم إداري شامل، لتحقيق النتائج المثمرة التي يسعى لها الجميع، من أجل الوطن والمواطنين. ومتمنيا التوفيق والنجاح للجميع، بفضل من الله تعالى وتوفيقه، وبدعم وتوجيهات من لدن جلالة الملك المفدى، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.



ع إ ح/خ.أ



بنا 1938 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/01/11 - 11 : 11 PM