تركيا تتلقى 25 مليون يورو من الاتحاد الاوربي لخدمة وحماية اللاجئين بروكسل في 11 يناير/بنا/تم الاعلان عن إطلاق مشروع جديد بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لدعم تركيا في مجال تعزيز حماية اللاجئين وتحسين فرصهم في الوصول إلى الخدمات، حسب ما اعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الخميس.



وقالت المفوضية في بيان صحفي إن المشروع يمتد لـ 21 شهرا ويتم دعمه ماليا من جانب الاتحاد الأوروبي، مضيفة "أن الهدف من المشروع الإسهام في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تركيا من خلال عمليات التسجيل وتعزيز التواصل مع المجتمعات والتنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة".



وأوضحت أن من بين الأهداف "ضمان أن تتجاوز المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي، الاستجابة للاحتياجات المادية للاجئين إلى معالجة القضايا الأوسع نطاقا كتلك المرتبطة بسلامتهم وكرامتهم".



وأشارت المفوضية في بيانها إلى أن تركيا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، و"توفر الحماية لجميع الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية".



ونقلت المفوضية عن جين لويس، رئيسة عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في تركيا، قولها إن "اللاجئين في تركيا يحصلون على مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات العامة المختلفة، بما في ذلك الصحة والتعليم".



وأضافت بالقول "نعلق أهمية كبيرة على هذا المشروع الذي من شأنه تحسين ظروف اللاجئين من الضعفاء في تركيا"، مشيرة إلى أنه "في بعض الأحيان يصعب الوفاء بحقوق اللاجئين وواجباتهم، بسبب نقص في المعلومات بشأن إطار العمل القانوني".



وأضافت أن الأولويات تشمل "تعزيز حماية اللاجئين عن طريق دعم النظم الوطنية وتيسير وصول اللاجئين إلى الخدمات، التي تقدمها المؤسسات الوطنية والمحلية في تركيا".



وبحسب البيان، ستواصل المفوضية على مدار المشروع العمل عن كثب مع المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية ودعمها للقيام بعمليات التسجيل، ودعم عمليات تعريف هويات اللاجئين وطالبي اللجوء.







خ.أ



بنا 1848 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/01/11 - 52 : 09 PM