وزير في الخارجية البريطانية: بناء المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين مخالف للقانون الدولي ويقوض فرص تحقيق السلام لندن في 11 يناير/بنا/ أدانت المملكة المتحدة بشدة تنشيط السلطات الإسرائيلية عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.



وفي هذا السياق جدد وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية الستر بيرت إدانة بلاده لتصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطط وعطاءات وحدات الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية، داعياً (تل أبيب) إلى إعادة النظر في هذه المقترحات.



وذكر الوزير البريطاني بأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي ويقوض فرص تحقيق السلام.



خ.أ



بنا 1837 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/01/11 - 46 : 09 PM