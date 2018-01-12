الجيش اليمني يستعيد موقعين في لحج الجنوبية بعد معارك خاضها اليوم ضد مليشيا الحوثي الانقلابية عدن في 11 يناير/بنا/ استعاد الجيش اليمني مواقع في محافظة لحج جنوب اليمن، وذلك عقب معارك خاضها اليوم ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وفي هذا السياق قال مصدر عسكري إن "قوات الجيش في مديرية الْقَبَيْطة استعادت موقعي التبة الخضراء وجبل الحمام"، مشيرا في في تصريح أورده موقع /26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية إلى "أن المواقع المحررة تطل على قاعدة العند الجوية".



وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات في صفوف المليشيا الانقلابية إلى جانب أسر أربعة آخرين والاستيلاء على أسلح وذخائر، مؤكدا "أن المليشيا ومن خلال محاولتها التقدم تخطط للعودة إلى المحافظات الجنوبية وتدفع بكامل قواتها باتجاه مديرية القبيطة القريبة من قاعدة العند الجوية".





خ.أ



بنا 1739 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/01/11 - 52 : 08 PM